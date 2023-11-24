Появился новый стиль в одежде – Rich mom energy: как выглядят роскошные образы

После появления в мире моды направления Old Money, сочетающего в себе роскошь и минималистическую дорогую эстетику, один за другим стали появляться новые стили, которые невозможно обойти вниманием. Рассказываем о еще одном характерном стиле Rich mom energy, который тоже окутан дороговизной и роскошным шармом.

Стилю Old Money характерен сдержанный гардероб, в который входят идеально скроенные вещи без каких-либо логотипов и кричащих деталей, а вот стиль Rich mom energy основан на классическом наряде, впрочем, наибольший акцент здесь поставлен на аксессуарах.

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Характерным признаком этого стиля есть очень дорогие и культовые брендовые сумки, очки и украшения. Женщины в таких образах чаще всего выбирают сумки не как аксессуар, а как важный элемент в образе, ведь их сумки являются функциональными и вместительными, позволяющими взять все необходимое.

Кроме изысканных элементов гардероба, которые чаще всего выбираются от люксовых марок, представительницы стиля Rich mom energy надевают объемные худи, леггинсы, свитшоты и другие наряды, относящиеся к повседневному стилю. Их аутфиты чаще всего состоят в одной цветовой гамме, к которой относятся базовые цвета.

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Этот стиль прекрасно показывают на себе знаменитые мамочки Жизель Бюндхен, Рози Гантингтон-Уайтли, Эльза Госк и многие другие. Такие женщины не пренебрегают дорогими аксессуарами, поэтому дополняют свои аутфиты часами, браслетами и серьгами от знаменитых ювелирных брендов.

Rich mom energy – это стиль о минималистической базовой одежде, которая дополняется роскошными аксессуарами, чтобы подчеркнуть статус женщины и его прилегаемость к определенному классу.



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest



Модные образы в стиле Rich mom energy / Фото Pinterest