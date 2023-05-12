Цветочный чокер – тренд 2023 года: как его носят модницы
Чокер с массивным цветком – трендовый аксессуар на лето 2023. Он мгновенно ворвался в тенденции и уже завоевал любовь многих модниц. Как носят цветочный чокер инфлюэнсеры – читайте дальше.
Чокер с цветком – довольно эффектный и праздничный аксессуар, впрочем, инфлюэнсеры носят этот аксессуар не только с платьями, но и дополняют им базовые образы на основе жакета и джинсов, пишет 24 Канал.
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Цветочный чокер имеет все шансы стать классикой летнего гардероба. Он будет прекрасно подходить к брючным костюмам, рубашкам, платьям-комбинациям или максиюбкам. Модные блоггеры носят такой чокер не только с обувью на каблуке, но и кроссовками.
Помните, что ваш образ формирует не только наряды, но и аксессуары. Именно чокер с цветочной аппликацией поможет создать красивые и романтические образы.
Этот аксессуар стал вирусным всего за несколько месяцев, поэтому теперь его в своем гардеробе есть все, кто следит за модой и любит стильные образы.
Стилисты советуют дополнять образ чокером, который не нагружает зону декольте, а наоборот обнажает ее.
Стильные чокеры с цветами / Фото из Pinterest
Стильные чокеры с цветами / Фото из Pinterest
Стильные чокеры с цветами / Фото из Pinterest
Стильные чокеры с цветами / Фото из Pinterest