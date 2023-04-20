Черный – самый актуальный цвет, который никогда не выйдет из моды: подборка образов каждый день

Черный – это самый популярный цвет в мире на протяжении многих лет. Он находится в гардеробе каждого человека, так что без него просто невозможно представить любой наш образ. Одежду черного цвета мы одеваем чаще всего, поэтому решили подобрать для вас подборку готовых монохромных аутфитов, которые можно легко повторить.

В fashion-индустрии дизайнеры не используют ни один цвет столь часто, как чёрный. Он универсален, поэтому сочетается с чем-либо. Также черный уместен в любой ситуации – для рабочих будней или романтического свидания.

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В мире есть немало любителей черного цвета, постоянно пополняющих свой гардероб одеждой только в темных тонах, а то и вообще одеваются в черный с ног до головы. Хотя иногда черный внушает грусть и кажется скучным, но все же он имеет нотку элегантности и дороговизны.

Образы с черным цветом никогда не будут скучными, если удастся правильно стилизовать с формой и пропорциями, но важно правильно подобрать крой, фактуру и силуэт.

Сплошной черный монохромный образ может оживить рубашка оверсайз, кожаные трендовые брюки, интересная сумка или пояс на брюках. Вариантов с чем совмещать черный верх и низ – множество.

Fashion 24 собрал несколько стильных образов инфлюэнсеров, которые вы сможете легко повторить. Надевайте этой весной приталенное длинное платье как Рози Гантингтон-Уайтли, или же короткое как Гейли Бибер. Примерьте джинсовую меди юбку, кожаные куртки оверайз, жакеты и бейсболки.