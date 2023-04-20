В fashion-индустрии дизайнеры не используют ни один цвет столь часто, как чёрный. Он универсален, поэтому сочетается с чем-либо. Также черный уместен в любой ситуации – для рабочих будней или романтического свидания.

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В мире есть немало любителей черного цвета, постоянно пополняющих свой гардероб одеждой только в темных тонах, а то и вообще одеваются в черный с ног до головы. Хотя иногда черный внушает грусть и кажется скучным, но все же он имеет нотку элегантности и дороговизны.

Образы с черным цветом никогда не будут скучными, если удастся правильно стилизовать с формой и пропорциями, но важно правильно подобрать крой, фактуру и силуэт.

Сплошной черный монохромный образ может оживить рубашка оверсайз, кожаные трендовые брюки, интересная сумка или пояс на брюках. Вариантов с чем совмещать черный верх и низ – множество.

Fashion 24 собрал несколько стильных образов инфлюэнсеров, которые вы сможете легко повторить. Надевайте этой весной приталенное длинное платье как Рози Гантингтон-Уайтли, или же короткое как Гейли Бибер. Примерьте джинсовую меди юбку, кожаные куртки оверайз, жакеты и бейсболки.