Шорты – универсальная вещь гардероба на лето: с чем их стильно совмещать

Шорты – неотъемлемая вещь гардероба на лето. Они идеально подходят для жаркого времени года. Летом шорты совмещают со свитшотом, жакетами, футболками, майками и топами.

Дизайнеры для сезона весна – лето 2022 года представили немалый выбор универсальной вещи гардероба на лето. На подиуме модели представляли шорты из льна, костюмной ткани, хлопка или трикотажа.

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С топом и жакетом

Укроп-топ и жакет считаются стильным комбо на лето. Они хорошо сочетаются с шортами и прекрасно дополняются кроссовками, сандалиями или босоножками. Givenchy представили стильный look с расслабленными шортами и сабо, а вот Chanel продемонстрировали костюм с добавлением сумки с бисером и чокером.



Стильные сочетания с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные сочетания с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные сочетания с шортами на лето / Фото с Instagram



Стильные сочетания с шортами на лето / Фото с Instagram

С легкими блузами

Шелковые и шифоновые блузы до сих пор не теряют своей популярности. С помощью нескольких ярких цветов можно создать color blocking, или ограничиться только одним оттенком.



Стильные сочетания с шортами на лето / Фото с Instagram

С верхней одеждой

Сочетание шорт со свитшотами – эффектное комбо в дождливую погоду. Такая стилизация идеально подойдет для прохладных летних вечеров. Если выберите свитшот и шорты одного цвета, то можете разбавить look с помощью яркой сумки и головного убора или оставить аутфит в одном цвете.



Стильные сочетания с шортами на лето / Фото с Instagram