Как носить брюки палаццо весной: 5 модных вариантов на каждый день

Широкие брюки палаццо уже стали определенной классикой, поэтому без них невозможно представить свой гардероб. В моду могут входить карго, клеш, брюки-сигареты, впрочем палаццо уверенно остаются на своих позициях. Весна – идеальное время, чтобы интегрировать палаццо в свой гардероб.

Они идеально подходят к прогулкам, а носить их можно с любым нарядом, пишет Fashion 24. Палаццо являются самыми известными брюками на модной арене. Их носит первая леди Украины Елена Зеленская, королевская особа Кейт Миддлтон и популярные модницы и инфлюенсеры.

Обратите внимание 10 главных трендов весны: подборка, которая вам понравится

Брюки палаццо позволяют создать безупречные образы с минимальным количеством усилий. Важно лишь подобрать красивый верх и соответствующую обувь. Чтобы вдохновиться интересными стилизациями, советуем присмотреться к образам модных девушек, которые показывают на себе замечательные варианты, которые подойдут на весеннюю пору.

Монохром

Наряды выдержаны в одном цвете всегда выглядят очень красиво и стильно, поэтому советуем придерживаться базовой палитры и примерить наряды базовых цветов: черного, серого, белого или кремового цвета.

С тренчем

Классический тренч – база на весенний период, поэтому советуем стилизовать палаццо с сапогами на каблуках, балетками или кедами, которые хорошо сочетаются в кэжуальный стиль.

С белой рубашкой

Чтобы составить офисный образ, попробуйте совместить любой цвет брюк палаццо с белой рубашкой. Все варианты будут стильными и уместными.

С кожаной курткой

Классическая косуха хорошо сочетается с палаццо и добавляет образам непринужденности. Сочетайте брюки с сапогами на каблуках или кедами в стиле Adidas Samba.

С пальто

Начало весны – довольно холодное, поэтому важно утеплять свои образы пальто. Выбирайте модные фасоны размера миди в базовых цветах и дополняйте ими любые брюки. Чтобы добавить аутфиту изюминки – можете одевать бейсболку.

В общем брюки палаццо хорошо сочетаются с блузами. Советуем присмотреться к вариантам с бантиками, которые в этом сезоне очень популярны. Также их носят с базовыми футболками и майками, классическими лонгсливами и свитерами, а еще с джинсовыми куртками, бомберами и просто с жакетами.