Брюки – основа удачного гардероба: 6 невероятных образов, которые вы должны повторить

Брюки – это вторая вещь после джинсов, занимающих особое место в нашем гардеробе на осеннее время года. Платья и юбки красиво смотрятся, впрочем, брюки все равно имеют прекрасный и изысканный вид, который легко адаптировать с любым верхом.

Несколько красивых пар брюк мгновенно улучшат ваш гардероб без каких-либо лишних забот, пишет 24 Канал. Тем более что осенью они хорошо сочетаются с разнообразной верхней одеждой и обувью.

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В моде сейчас не только штаны палаццо, но и штаны-сигареты. Зауженные штаны снова актуальны, так что вы можете их одевать вместе с жокейскими сапогами или ковбойками. А вот пара классических черных или серых брюк станут хорошей альтернативой базовым джинсам.

Укороченные брюки + свитер

Если вам нужно быстро одеться, выбирайте базовые черные брюки и сочетайте со свитером в классическом цвете. Сочетайте этот образ с лоферами и белыми носками.

Рубашка + штаны

Чтобы ваш аутфит не выглядел слишком офисным, попробуйте дополнить рубашку бейсболкой и обувью на каблуке. Такая стилизация придаст аутфиту интересную изюминку.

Дубленка + штаны

Временами осенняя погода бывает настолько холодной, что дубленку мы одеваем уже даже в октябре. Соедините ее обязательно с брюками и сапогами на каблуке с добавлением солнцезащитных очков.

Укороченный свитер + брюки

Если у вас красивый пресс и вы хотите похвастаться им даже осенью, то одевайте свитер, который удачно сочетается с брюками на низкой посадке.

Акцентный свитер + штаны

Попытайтесь завершить свои брюки акцентным свитером и кепкой. И пусть ваш образ будет соблюден в одной цветовой гамме.

Шелковая рубашка + брюки

Рубашка из шелка стала актуальной в этом сезоне, поэтому попробуйте примерить благородный шоколадный оттенок с брюками палаццо.