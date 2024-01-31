Как эффектно носить зимнее пальто: лучшие образы от французских модниц

Зимой мы не привыкли носить пальто, поскольку это не очень удобно в ветреную и морозную погоду. Впрочем, многие бренды уже имеют в своих коллекциях пальто с утеплением, поэтому у вас есть возможность создать модные образы в стиле француженок.

Француженки обожают базовый гардероб, поэтому постоянно составляют свои образы из "вечных" вещей, которые остануться актуальными всегда. Модницы любят носить пальто не только осенью, но и зимой и умело это делают в сочетании со свитерами и шапками.

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Парижанки обожают пальто за то, что на его основе всегда можно создать элегантные и утонченные образы. А еще они удобны благодаря своей многофункциональности.

Чаще француженки сочетают пальто с джинсами, свитерами или водолазками и довершают выходы сапогами на каблуке. В общем, вариаций образов может быть очень много.

Даже зимой модные девушки не забывают придать образам женственности и стилизуют пальто с платьями или мини-юбками. Чтобы немного разбавить свои образы в нейтральных цветах француженки надевают цветные колготки. Они любят создавать монохромные образы в белых, черных или бежевых оттенках.

А вот праздничности образам придает блуза с бантом, объемные шпильки с бантами на волосах, яркая красная помада на губах или винтажные аксессуары в золотых тонах.

Как выглядят стильные зимние образы француженок и как воспроизвести их выходы смотрите в подборке.



Модные образы француженок / Фото Elle



Модные образы француженок / Фото Elle



Модные образы француженок / Фото Elle



Модные образы француженок / Фото Elle



Модные образы француженок / Фото Elle



Модные образы француженок / Фото Elle