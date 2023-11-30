С чем носить кардиган: подборка образов на каждый день

Кардиганы – это одни из самых удобных и универсальных элементов базового гардероба. С ними можно составлять множество ежедневных образов: на работу, в гости, в кафе и за покупками – вам повсюду будет удобно в этой одежде.

Кофта без воротника с застежками спереди может быть как самостоятельной единицей, формирующей верх образа, так и частью многослойного аутфита. Дизайнеры любят эту вещь за то, что она открывает очень широкий выбор комбинаций в разных стилях.

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Классические брюки, джинсы, платья и юбки из вашего гардероба можно легко подобрать под правильный кардиган. Украинская стилистка Наталья Викторова рассказала в своем инстаграмм-блоге, как правильно стилизовать эту одежду.

Многослойные образы

Тонкие кардиганы можно одевать под жакет, более объемный кардиган или пальто. Если будете выбирать верхнюю одежду, то сразу продумывайте первый слой: на пиджаки, свитера и большие кардиганы следует выбирать объемные модели пальто или куртка.

Длинные изделия попробуйте стилизовать как платья. Дизайнер замечает, что можно застегивать все пуговицы, а можно оставить верхние расстегнутыми, если вы оденете под низ, например, водолазку.



Многослойные образы с кардиганами.



Кардиганы с платьями / Фото stylist.viktorova

Кожаные вещи

Ищите в шкафу брюки, шорты, бермуды, платья и юбки из кожи. В сочетании с трикотажем они будут выглядеть очень интересно.



Кардиганы с кожаными вещами / Фото stylist.viktorova

Блузы и рубашки

Эти кофты будут прекрасно подходить и к романтичным раскидистым воротникам, и к строгим верхам. Но блузы с акцентными воротничками следует носить в первом слое, уложив поверх кардигана.



Кардиганы с блузами и рубашками / Фото stylist.viktorova

Трикотаж

Если хотите соединить две трикотажные вещи, то выбирайте разные вязки: более объемную и более гладкую. К примеру, гладкий кардиган и юбку с выделенной фактурой (косы) или наоборот.



Кардиганы с трикотажем / Фото stylist.viktorova

Также кардиган скрадывает нарядность вещей. Для создания кежуал-образа вы можете попытаться примерить его с юбкой в пайетках.



Кардиганы с юбками / Фото stylist.viktorova

Джинсы

Для расслабленных городских образов отлично подойдут джинсы.



Кардиганы с джинсами / Фото stylist.viktorova

Кардиганы с джинсами и шортами / Фото stylist.viktorova

Если вы решили выбрать такое сочетание, то добавьте в лук структуры – сумку более жесткой формы или нижний облегающий слой под кардиган.