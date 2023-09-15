5 простых образов с джинсами, которые можно повторить осенью: лучшая подборка

Джинсы остаются универсальными из года в год. Сначала они создавались как рабочая одежда, а сейчас без них невозможно представить свои ежедневные образы.

С помощью классических джинсов можно создать немало интересных аутфитов, которые подойдут для офиса, прогулок и свиданий. Интересные стилизации демонстрируют на себе стритстайл-звезды, которые легко повторить.

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Белая рубашка

Образы с белой рубашкой выглядят красиво и просто. Они выглядят достаточно элегантно и трендово. Многие бренды презентовали на подиумах джинсы с белой рубашкой.

Кожаная куртка

С первыми осенними холодами в ход идет кожаная куртка и сапоги. Именно эти вещи прекрасно смешиваются с базовыми джинсами.

Жакет

Бренд Gucci продемонстрировал на подиуме белую рубашку в паре с жакетом и джинсами. Чтобы разбавить образ, выбирайте эффектные украшения и аксессуары.

Балетки

В относительно тёплую осеннюю погоду не забывайте о балетках. Если хотите быть стильными выбирайте обувь с T-образным ремешком или любые другие – Мэри Джейн или в сеточку.

Черное пальто

Длинные пальто будут особенно актуальны в этом сезоне, поэтому смело сочетайте их с любимыми джинсами.