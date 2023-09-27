5 красивых образов с джинсами, которые вы можете повторить осенью: эффектные варианты

Джинсы – самая любимая вещь в гардеробе девушек. Они являются прекрасным основанием для комбинирования любых образов. Вдохновляясь модными выходами инфлюэнсеров, рекомендуем вам несколько стильных аутфитов, которые подойдут на осеннюю пору.

С помощью джинсов можно сочинить немало интересных образов, пишет 24 Канал. Джинсы отлично сочетаются с любой обувью, одеждой, верхними нарядами и сумками.

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Выбирайте для себя прямые, широкие, с низкой или высокой посадкой, карго, клеш, потертые или любые другие джинсы независимо от цвета и сочетайте с интересными нарядами, вдохновляясь образами инфлюэнсеров.

Широкие джинсы + балетки Мэри Джейн

Джинсы с широкой штаниной будут пользоваться этой осенью особой популярностью. Совместите их с балетками Мэри Джейн и яркой блузой.

Джинсы + полосатый кардиган

Вещи в полоску все еще остаются актуальными, поэтому совмещайте джинсы с кардиганом в черно-белую полоску, свитером или свитшотом.

Джинсы + рубашка на поясе

Рубашка завязана поверх джинсов – модный трюк, которым пользуются многие модницы. Советуем осенью завязывать рубашку на джинсах и совмещать образ с бомбером и бейсболкой, как это сделала Алисия Родди.

Джинсы + молочный тренч

Джинсы прекрасно подходят к любой верхней одежде. В сентябре совмещайте их с тренчем – молочным, бежевым или черным кожаным.

Джинсы + жакет

Если вы еще не носите верхнюю одежду, то пусть ваши джинсы довершают жакет в клетку и базовые белые кеды.