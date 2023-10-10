С чем француженки носят джинсы: самые модные образы, которые вы можете повторить
Джинсы являются самым популярным элементом гардероба на осень. Француженки также любят джинсы и носят их с разным верхом и обувью.
Французские модницы, как и мы, носят джинсы вне зависимости от сезона. Если хотите вдохновиться эстетикой модных парижанок – советуем присмотреться к их модным образам.
К теме Тренч, пальто и жакет: одевающие осенью французские модницы
С джинсовой рубашкой
Француженки хоть и любят минималистические и классические сочетания, впрочем, они также следят за модой и знают, что в этом году модно сочетать деним с денимом. Модница Лея Сфез стилизовала голубые джинсы с синей рубашкой.
Со полосатым кардиганом
Девушки из Франции обожают полосатые вещи и носят их в разных вариациях. Они выбирают футболки, лонгсливы, свитера и кардиганы. Модница Жюли Феррери выбирает для себя укороченный кардиган, сочетающий со светлыми джинсами и голубыми кроссовками.
С пальто
Сочетание пальто с джинсами – самый актуальный аутфит, который легко повторить. Чтобы ваш образ был выдержан в одной цветовой гамме, выбирайте в темное пальто черные джинсы и водолазку.
С жакетом
Стильная Алекс Ривьер показывает, как удачно объединить в одном образе несколько цветов. Инфлюэнсер выбирает для себя голубую рубашку, которую сочетает с жакетом серого цвета и красными кроссовками.