С чем француженки носят джинсы: самые модные образы, которые вы можете повторить

Джинсы являются самым популярным элементом гардероба на осень. Француженки также любят джинсы и носят их с разным верхом и обувью.

Французские модницы, как и мы, носят джинсы вне зависимости от сезона. Если хотите вдохновиться эстетикой модных парижанок – советуем присмотреться к их модным образам.

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С джинсовой рубашкой

Француженки хоть и любят минималистические и классические сочетания, впрочем, они также следят за модой и знают, что в этом году модно сочетать деним с денимом. Модница Лея Сфез стилизовала голубые джинсы с синей рубашкой.

Со полосатым кардиганом

Девушки из Франции обожают полосатые вещи и носят их в разных вариациях. Они выбирают футболки, лонгсливы, свитера и кардиганы. Модница Жюли Феррери выбирает для себя укороченный кардиган, сочетающий со светлыми джинсами и голубыми кроссовками.

С пальто

Сочетание пальто с джинсами – самый актуальный аутфит, который легко повторить. Чтобы ваш образ был выдержан в одной цветовой гамме, выбирайте в темное пальто черные джинсы и водолазку.

С жакетом

Стильная Алекс Ривьер показывает, как удачно объединить в одном образе несколько цветов. Инфлюэнсер выбирает для себя голубую рубашку, которую сочетает с жакетом серого цвета и красными кроссовками.