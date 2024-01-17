Instagram-тренд: как идеально стилизовать дубленку в 2024 году

Дубленки не сходили с образов модных инфлюэнсеров с конца осени и в начале зимы. Верхнюю одежду резко перебили винтажные шубы, впрочем дубленки все еще остаются популярными, так что рассказываем вам, с чем их носить до конца зимы.

Зимой мы имеем широкое разнообразие верхней одежды: пуховики, шубы, утепленные пальто и т.д. Но самыми популярными остаются дубленки. Они довольно стильны и смогут удачно подчеркнуть любой ваш образ.

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Дубленки появлялись в коллекциях осень-зима 2024 года брендов Victoria Beckham, Givenchy, Chloé. Вариантов дубленок немало – от длины до цвета и самой овчины. Кроме коротких вариантов в моде также длинные дубленки, хотя они не сильно распиарены.

Тренд на ношение дубленок не обошел соцсети. Все модницы и инфлюэнсерши уже успели продемонстрировать на себе немало аутфитов в дубленках. Эта верхняя одежда может применяться для повседневных или праздничных образов.

Чаще всего модницы носят дубленки с лосинами, джинсами, трикотажными или кожаными брюками. К ним хорошо стилизуются угги, дутики или ботинки челси. Чтобы образ был еще красивее – дополняйте его шапкой бини и шарфом.

Чтобы стильно носить дубленку этого сезона – присматривайтесь к модным образам девушек с инстаграмма. Все образы легки в стилизации, так что вам удастся легко их повторить.



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle



Актуальные образы с дубленками / Фото Elle