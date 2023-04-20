Как стилизовать бейсболки весной: 27 лучших образов

Украинская стилистка Яна Платонова решила рассказать, как стильно носить весной бейсболки. В подборке аутфитов вы точно найдете что-нибудь для себя!

Бейсболки не выходят из моды, поэтому если вы их любите и они вписываются в ваш гардероб – покупайте смело.

Читайте также Тренды обуви на сезон весна-лето 2023: универсальные модели, которые понравятся всем

Яна Платонова отмечает в своем блоге, что многие не знают, что существуют разные виды бейсболок, отличия могут быть в "куполе" аксессуара, наличии или отсутствии задней застежки, вида козырька и т.д.

По ее словам, вид бейсболки влияет на посадку, поэтому если вы однажды примеряли кепку и вам показалось, что этот аксессуар не для вас, возможно, вы просто не нашли свою модель.

Ошибочно полагать, что бейсболки гармонично вписываются только в спортивный стиль. Casual, smart casual и даже минимализм они также отлично дополнят,

– отметила стилистка.

Кепки хорошо сочетаются с брючными костюмами, а в этом сезоне – когда в моду входят жилетки, одевайте костюм-тройку и дополняйте его кроссовками с бейсболкой. Гарантируем, вы получите идеальный вид.

Безусловно, бейсболки отлично подходят под любые джинсы и кроссовки с кедами. Верх можно пополнять любимыми жакетами.

Хорошо оттеняют черные кепки белые образы, или белая кепка – черный аутфит. А вот цветная модель способна добавить аутфиту любопытной изюминки.

Этой весной носите бейсболки с лонгсливами, свитшотами, худыми, бомберами, джинсовыми куртками и кожанками.



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram



Стильные образы с бейсболками / Фото с Instagram