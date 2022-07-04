Группа "Бумбокс" запустила стильный марч в стиле ВСУ: первая партия разлетелась как "пирожки"

Украинская группа "Бумбокс" с начала полномасштабного вторжения активно присоединилась к обороне страны, в частности Андрея Хливнюк вступила в армию. Сейчас команда выпустила стильный мерч футболок, который впоследствии сможет приобрести любой желающий.

О выпуске брендовых футболок группы Бумбокс Хливнюк сообщил 4 дня назад. Он опубликовал собственное фото и продемонстрировал, как они стилизовали одежду: футболка пастельного оливкового цвета содержит надпись группы, а под ней – череп с кепкой, как это любят настоящие рокеры, и 2 микрофона, изображенные крест-накрест.

К слову Зам по тылу, – лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк рассказал о своей миссии на войне

Также на рукавах футболки можно рассмотреть небольшие изображения в стиле военных шевронов: на одной руке – тот же логотип, что на футболке, а на другой руке – флаг Украины. Также Андрей Хливнюк позировал в кепке, похожей по стилю к футболке. Вероятно, она тоже будет входить в мерч коллектива. Эти вещи Хливнюк удачно соединил с камуфлированными военными брюками и аксессуарами на руках. Поэтому такие футболки отлично подойдут для украинских военных, защищающих страну.



Андрей Хливнюк продемонстрировал мерч группы / Фото из инстаграмма коллектива

Какая цена вещей – пока неизвестно, но первую партию уже разобрали еще до старта продаж. Об этом сообщили сами музыканты в фейсбуке.

Футболки Бумбокс/ПДМШ, первая партия, закончились до официального поступления в продажу. Готовим вторую партию. А эти красивые женщины и мужчины – часть ПДМШ после присяги,

– говорится в сообщении.

Отметим, что мерч вышел в сотрудничестве с ПДМШ – Первым добровольческим мобильным госпиталем имени Николая Пирогова. Это крупнейшая украинская неправительственная организация с привлечением гражданских медиков-добровольцев для оказания медицинской помощи в зоне боевых действий Донбасса.



Медики из ПДМШ уже одели фирменные футболки / Фото из инстаграмма группы