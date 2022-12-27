Брошь – модный аксессуар инфлюэнсеров: какие изделия сейчас в моде

Брошь – вечная классика, которая всегда пользовалась популярностью у модных инфлюэнсеров. Самыми популярными моделями считаются Saint Laurent и Chanel.

Сейчас модницы довершают брошьми свои бомберы, худые и любые другие спортивные вещи, хотя раньше этот аксессуар использовался исключительно в классических образах.

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Инфлюэнсеры дополняют эстетическими золотистыми брошями свои пальто, жакеты и кардиганы.

Раньше брошь считалась аксессуаром достаточно специфическим и устаревшим. Впрочем, мода цикличная, поэтому все новое – это хорошо забытое старое, а у трендов есть свойство возвращаться. Уже в новом 2023 году брошь имеет все шансы стать одним из самых популярных аксессуаров.

Обратите внимание на минималистичные броши золотого или серебряного цвета. От массивных аксессуаров с яркими камнями лучше отказаться. Даже столь незначительная деталь может испортить ваш образ.

Мода на ношение такого аксессуара имеет французское происхождение. Слово broche в переводе означает "длинная игла" и указывает на способ крепления украшения к одежде.

Первой дизайнеркой, которая влюбилась в брошь стала Коко Шанель. Она считала этот аксессуар самодостаточным украшением, отмечая, что не стоит дополнять брошь никакими серьгами, колье или кольцами, поскольку они способны перегрузить образ.

Впоследствии она создала немало стильных брошей с логотипом бренда Chanel, которые все еще популярны. Чтобы вдохновиться стилизацией броши, присмотритесь к образам модных инфлюэнсеров.



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram



Модные образы с брошью / Фото с Instagram