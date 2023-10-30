Не джинсы и не палаццо: какие штаны будут в тренде зимой
До зимы остался один месяц, и пора подумать над гардеробом для нового сезона. Начнём со штанов, которые будут в моде этой зимой. Теперь вам нужно обращать внимание на штаны в полоску.
И хотя зимой мы выбираем комфортные вещи и делаем ставку на лосины и джинсы, без штанов нам не обойтись, пишет 24 Канал. Модные девушки теперь дополняют штанами даже угги, а смотрится такая стилизация очень интересно.
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Брюки нам понадобятся для создания образов в классическом стиле. Они отлично сочетаются с блузами, рубашками, лонгсливами и свитерами.
Джинсы и штаны палаццо все еще остаются в моде, однако теперь к этому ассортименту стоит добавить еще штаны в полоску. Мода на эти штаны началась еще в начале лета с приходом эстетики Old Money. Такие брюки хорошо сочетать с жакетом, создавая таким образом цельный костюм.
Полоска – не что-то новое. Много лет назад эти штаны были модными, однако на определенный период исчезли из виду и теперь снова соревнуются за первенство на модном Олимпе.
Больше всего полоска ассоциируется у нас со школьной формой и офисным дресс-кодом. Такие костюмы в полоску были очень популярны у нулевых, поэтому их имела почти каждая офисная работница.
Теперь эти штаны вышли за пределы офисов и готовы дополнять наши жакеты, кардиганы, теплые свитера и лаконичные блузки.
Брюки в полоску – тренд нового сезона / Фото Elle
Брюки в полоску – тренд нового сезона / Фото Elle
Брюки в полоску – тренд нового сезона / Фото Pinterest
Брюки в полоску – тренд нового сезона / Фото Pinterest