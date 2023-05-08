С чем носить штаны палаццо: топ-5 образов каждый день

Широкие штаны или как их еще называют – палаццо, не теряют своей популярности даже несмотря на волну гиперпопулярности штанов карго. Свободные брюки с клешем от бедра являются роскошным вариантом для прогулок, а носить их можно с любым нарядом.

Брюки палаццо – это одни из самых модных фасонов 2023 года, пишет 24 канал. На модной арене такие штаны не являются новинкой, впрочем, модницы не отказываются от них, поскольку они хороши и помогают создать безупречный образ с минимальным количеством усилий.

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Широкие брюки подходят не только для деловых или офисных образов, но и для стритстайл-образов. Лучше всего такие штаны стилизуются с лонгсливами, рубашками, жакетами, обуви на каблуке или же просто с кроссовками. Последний вариант выглядит очень эффектно, особенно, если штанина полностью спадает вплоть до земли.

Со кожаной курткой

Украинская инфлюэнсерша Алина Френдий сочетает штаны палаццо с топом и черной кожаной курткой. Свой образ она завершает кроссовками и черными очками. Выглядит максимально просто и эффектно.

С тренчем

И хоть на улице уже конец весны, впрочем, погода несколько диктует свои правила – с холодом и ветром, поэтому тренч вам еще точно понадобится. Надевайте его вместе с брюками палаццо и лонгсливом одного тона. Довершайте этот стильный ансамбль туфлями на каблуке.

С белой рубашкой

Рубашка белого цвета – идеальный вариант для штанов палаццо любого цвета. Дополняйте look кроссовками, кедами, босоножками или сандалиями.

С жакетом

Брюки палаццо идеально подходят для стилизации с жакетом. Это могут быть разные цвета, главное, чтобы жакет был размера оверсайза.

Как костюм

Сейчас можно встретить немало костюмов, состоящих из блейзера и палаццо. Украинская дизайнерша Ника Гук дополнила такой костюм белоснежными кроссовками и сумкой в тон до наряда.