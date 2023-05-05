Брюки, юбки и шорты на лето: 7 лучших вариантов
Источник:инстаграммы stylist.inna
Мы уже почти на старте полноценного тепла, так что можем откладывать куртки, вытаскивать из коробок сандалии с босоножками и формировать стильные летние образы.
Если на верх мы чаще одеваем топы, майки, футболки и лонгсливы, то с низом у нас часто бывают проблемы. Нам кажется, что все уже проелось и становится неинтересным. Поэтому советуем вам присмотреться к интересным низам, которые идеально подойдут в теплое время года.
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Украинская стилистка, которая ведет свой блог в инстаграмме, собрала подборку стильных брюк, юбок и шорт, которые сделают ваш летний образ более интересным.
Юбки до колен
Девушкам низкого роста такие юбки лучше носить с каблуками или в монохромных образах, чтобы продлить силуэт. Плюсом к таким юбкам будет разрез и асимметрия.
Лучшие брюки, юбки и шорты на лето / Фото с Instagram
Бермуды
И хотя такие шорты уже немного отошли на задний план, они все еще остаются актуальными. Носите их с жакетами в один тон и кроссовками, а для вечерних выходов выбирайте босоножки.
Лучшие брюки, юбки и шорты на лето / Фото с Instagram
Пышные юбки
Юбки тюльпаны хоть и не подходят для ежедневной носки, но выглядят очень стильно и красиво. Носите их с балетками, сандалиями и кроссовками.
Лучшие брюки, юбки и шорты на лето / Фото с Instagram
Брюки карго
Брюки с большими карманами сейчас очень популярны. Балансируйте женственность сверху (благодаря топам) или снизу (благодаря обуви на каблуке).
Лучшие брюки, юбки и шорты на лето / Фото с Instagram
Юбки с разрезом
Очень красиво смотрятся шелковые юбки макси. Носите их с полупрозрачными лонгсливами или майками.
Лучшие брюки, юбки и шорты на лето / Фото с Instagram
Мешковатые штаны с низкой посадкой
Важно такие штаны сбалансировать приталенным верхом. А если хотите добавить маскулинность образа – одевайте жакет.
Лучшие брюки, юбки и шорты на лето / Фото с Instagram
Льняные штаны
Летом без таких штанов не обойтись. Они легки и удобны. Носите их с вьетнамками, кедами и босоножками.