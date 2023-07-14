Культовые сумки Gucci, которые никогда не выйдут из моды

Мода на сумки каждого сезона меняется, впрочем, покупая дизайнерскую сумку всем нам хочется, чтобы это была "инвестиционная вещь". Бренд Gucci имеет в своей коллекции сумки, которые можно носить не только годами, но десятилетиями.

Итальянский бренд создал сумки, со временем сохраняющие свою ценность. Их ключевые стиль и дизайн сохраняются в течение десятилетий.

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Бренд имеет богатую историю, ведь начал создавать чемоданы еще в 1930-х годах, а сумки Gucci были у Элизабет Тейлор, принцессы Дианы, Грейс Келли и Джеки Кеннеди.

Fashion-эксперты составили список шести сумок, по их мнению, настоящей временной ценности.

История сумок Gucci

Свои двери магазин Gucci открыл в 1921 году. Но только в 40-х годах на сцену вышла культовая сумка с бамбуковой ручкой, начавшая революцию в стиле La Dolce Vita по всему миру.

В середине 50-х появился Horsebit, за которым последовали Jackie и Attache. Сумка Soho Disco произвела фурор, появившись на плечах каждого влиятельного лица, знаменитости и модного редактора во всех столицах моды мира. Такие сумки как Marmont, Dionysus и Aphrodite, сейчас являются одними из самых популярных.

Gucci Horsebit

Cумка Horsebit – одна из последних новинок бренда, основанная на архивных образцах 1955 года. Она имеет простой седловидный силуэт с элегантным клапаном и фурнитурой в стиле верховой езды. Благодаря классическому дизайну, эта сумка отличается долговечностью. Ее поставляют в простых кожаных версиях и версиях с принтом и кожаным убранством.



Культовые сумки бренда Gucci / Фото из Pinterest

Gucci Jackie

Сумка Jackie – еще одна архивная вещь 60-х годов. Она была названа в честь Джеки Кеннеди. В 2020 году сумку перезапустили с небольшими изменениями: пастельные кожаные варианты, более чистые линии с дополнительным ремешком и с культовой золотой застежкой. Эта сумка до сих пор остается бестселлером бренда.



Культовые сумки бренда Gucci / Фото из Pinterest

Gucci Dionysus

Несмотря на то, что сумка является современной классикой, в ней есть нотки винтажности. Ее украшает застежка в виде головы тигра, являющаяся данью уважения греческому богу Дионису, пересекшему реку Тигр на тигре.



Культовые сумки бренда Gucci / Фото из Pinterest

Gucci Marmont

Сумка основана на архивном символе бренда GG, содержит объемные сумки, сумки через плечо, сумки-ведра, круглые формы и мини-дизайны. Некоторые из популярнейших моделей этой линии представлены в классической кремовой и черной коже.



Культовые сумки бренда Gucci / Фото из Pinterest

Gucci Ophidia

Ophidia – это линия сумок, которая дебютировала на подиуме Cruise 2018 во дворце Pitti Palace во Флоренции и отличается культовой инкрустацией "паутины" и блестящим золотым язычком GG Marmont.



Культовые сумки бренда Gucci / Фото из Pinterest

Gucci Diana

Gucci Diana – одна из последних новинок бренда, отличающаяся характерной бамбуковой ручкой, впервые представленной Домом в 1991 году. Алессандро Микеле переосмыслил сумку в трех разных размерах со съемной неоновой кожей. Ремни сумки представляют собой отсылку к функциональным лентам, которые когда-то поставлялись с оригинальной сумкой для сохранения формы ручек.



Культовые сумки бренда Gucci / Фото из Pinterest