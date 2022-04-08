Бренд One by One приобрел два автомобиля, которые отправятся к бойцам в горячие точки Украины

Украинский бренд женской одежды One by One с первых дней войны начал шить для наших защитников бронежилеты и разгрузки. На 44-й день противостояния захватчикам бренд поделился первыми успехами – они приобрели машины для военных.

В первые дни войны все украинцы были в состоянии шока, тотальной растерянности и отчаяния. Впрочем, все поняли, что сейчас стоит крепко держать информационный фронт и поддерживать нашу экономику.

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Если в первые дни войны украинские бренды массово переквалифицировались и начали шить для защитников балаклавы, флисовые кофты, берцы, бронежилеты и разгрузки, то уже впоследствии они начали выпускать патриотические коллекции, деньги по продажам которых до сих пор передаются на нужды ВСУ.

Ко многим украинским дизайнерам присоединился бренд One by One. В их коллекции одежды – знаменитые футболки "Добрый вечер, мы из Украины" и худые "Русский военный корабель, иди…". Теперь бренд имеет спортивные костюмы с флагом Украины, поло с сине-желтым сердцем и сине-желтые штанные костюмы.

Основательница бренда Лидия Сметана поблагодарила всех клиентов, которые покупали вещи из дропа "UKRAINE IS" Благодаря всем нам компания смогла приобрести автомобили, которые поедут в горячие точки и будут помогать нашим воинам защищать Родину.

"Я решила создать украинский бренд более 6 лет назад и ни разу не пожалела. А именно сейчас каждый день получаю подтверждение, что это решение было верным. Именно благодаря команде, то есть вам, нашим клиенткам мы можем творить чудеса. Самое ценное сейчас – чувство единства всего нашего народа, который сейчас является примером для всего мира", – отметила основательница бренды.

Она также отметила, что бренд продолжит шить плитоноски, помогать выехавшим из родных городов и собирать средства для ВСУ, чтобы каждый наш воин вернулся домой.



"Каждый ваш заказ – возможность для нас постоянно помогать больше и больше", – добавила Лдия Сметана.