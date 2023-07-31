Теннисный браслет – вечный аксессуар, который никогда не выйдет из моды: как он выглядит

Теннисный браслет – это мягкий браслет из золота или платины, инкрустированный бриллиантами одного размера.

История названия теннисного браслета

Раньше браслет с бриллиантами называли вечным аксессуаром, ведь это была база среди аксессуаров, которая всегда оставалась актуальной. В 1978 году браслет получил название теннисного. Во время игры теннисистка Крис Эверт во время своего участия в US Open, надела браслет из белого золота от Cartier, впрочем, во время игры он соскользнул с ее руки и потерялся в траве.

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Крис была настолько расстроена, что попросила судью остановить игру. Впоследствии браслет нашли и вернули его владелице, а игру возобновили. Остановка игры из-за пропавшего браслета стала главной новостью дня.

В своем интервью теннисистка рассказала, что действительно не могла продолжать игру без своего счастливого "теннисного" браслета. Именно после этого за этим браслетом закрепилось такое название.



Крис Эверт в 1978 году / Фото из Shutterstock

Уже много лет такой браслет занимает особое место в шкатулках многих модниц и знаменитостей со всего мира.

И хотя название браслет имеет спортивное, но дизайн подходит для вечерних и праздничных образов. Он состоит из ряда бриллиантов одинакового размера, огранки и цвета.

Теннисный браслет любила носить принцесса Диана. В 2018 году папарацци заметили в ее аксессуарах Меган Маркл, унаследовавшую украшения от матери мужа, принца Гарри. Также фанаткой таких браслетов является Дженнифер Лопес.



Теннисный браслет никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest



Теннисный браслет никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest



Теннисный браслет никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest



Теннисный браслет никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest



Теннисный браслет никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest