С чем носить Timberland: повторяем образы за знаменитостями

Повседневные ботинки, выпущенные в 1973 году, уже давно вышли за рамки просто прочной водонепроницаемой обуви для строителей. Ботинки Timberland крепко укоренились в гардеробах известных селебрети.

Бренд, который в этом году празднует свое 50-летие, основал сапожник из Одессы, что не может не вызвать гордость у украинцев, пишет 24 Канал. Рассказываем об интересных сочетаниях с этими ботинками для вашего неповторимого образа.

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Streetstyle look

Для такого образа следует выбрать узкие джинсы или шорты, высокие носки. Для контрастности можно поэкспериментировать с верхом: от объемных свитеров и джемперов до жакетов и водолазок. Дополнить образ может кепка, куртка или очки. Кстати, такой образ любит Рианна и Мелания Трамп.



Знаменитости в тимберлендах / Фото Pinterest

Total look denim

Желтые ботинки прекрасно сочетаются с любыми вещами – шортами, джинсами, юбками или комбинезонами. Добавьте к образу джинсовую куртку и готовый аутфит, а в холодный день сочетайте их с тренчами или пальто в тон к обуви. В таком виде часто ходит Дженнифер Лопес.



Знаменитости в тимберлендах / Фото Pinterest

Со спортивными вещами

Здесь можно экспериментировать: от total look sport до акцентов (спортивная сумка или куртка). Эти вещи отлично сочетаются с Timberland. Доказали это Джулианна Мур, Гвен Стефани и Кара Делевинь.



Знаменитости в тимберлендах / Фото Pinterest

Пальто + платье или юбка

Верхнюю одежду длины миди или макси с платьями и юбками можно отлично сочетать с ботинками Timberland. Образ получается несколько дерзким, но незабываемым. Проверила аутфит на себе Лили Дональдсон, Джиджи Хадид, Дакота Джонсон.



Знаменитости в тимберлендах / Фото Pinterest

Стиль милитари или туристов

Широкие брюки или шорты милитари, бомберы, ветровки и дождевики цвета хаки, водолазки, джемпера, теплые клетчатые рубашки, шапки бини – все это идеальный тандем для ботинок Timberland. Повторите такой образ за примером Рианны, Мейбл Маквэй, Риз Уизерспун, Гвинет Пэлтроу и Меган Маркл.



Знаменитости в тимберлендах / Фото Pinterest

Автор: Алина Бондарева