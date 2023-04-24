Босоножки с завязками – самая модная обувь лета: как она выглядит

Босоножки на завязках станут нашими фаворитами летом. Именно на такие босоножки в этом году дизайнеры сделали ставку.

Спектр обувных трендов очень широк в этом сезоне, впрочем хотим выделить босоножки с завязками, которые будут очень популярны летом. Каждый бренд представил разную обувь и разные завязки – вращающиеся вокруг ноги и поднимающиеся выше колена.

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Для себя вы можете выбрать нейтральные цвета, которые ко всему будут подходить, или сделать ставку на цвет и добавить яркости своим образам.

В сочетании с мини-юбкой или платьем такие босоножки придают сексуальность и визуально вытягивают фигуру. В своих коллекциях дизайнеры в большинстве своем тянулись к босоножкам на каблуке, впрочем выгодной альтернативой также станут сандалии на плоской подошве, в которых вам будет удобно и комфортно передвигаться хоть весь день.

Кроме каблука и низкого хода, можете обратить внимание на платформу, которая также уже начинает набирать популярность. Но всегда удачным выбором будет классический цвет – черный или белый, последний менее практичный, впрочем, идеально подойдет для праздничных выходов.



Трендовые босоножки с завязками на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые босоножки с завязками на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые босоножки с завязками на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые босоножки с завязками на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые босоножки с завязками на лето 2023 / Фото с Vogue