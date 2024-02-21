Блэйк Лайвли надела спортивные штаны в виде обуви: фото удивительного образа

Американская актриса и звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли удивила странным образом. Она надела спортивный костюм, штаны которого поразили необычностью.

Жена актера Райана Рейнольдса не является активной пользовательницей в инстаграмме и редко загружает в социальную сеть свои образы.

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В последний раз Блэйк появилась на модном показе Michael Kors. Актриса является матерью 4 детей, поэтому уделяет время своим дочерям. Впрочем, недавно знаменитая блондинка таки оставила детей дома с мужем, чтобы посетить популярное спортивное событие.

Образ Блейк Лайвли

Актриса на прошлой неделе посетила Супербоул. Знаменитость выбрала для себя красный спортивный костюм, но не простой, с определенной изюминкой. Блейк решила надеть костюм с коллаборации Adidas x Balenciaga, подобрав к нему белый топ.

Красную куртку с белыми полосками, характерными для спортивного бренда, актриса соединила с брюками, которые часто выпускает Balenciaga. Это брюки-сапоги, которые надеваются как одно целое.

К такому спортивному образу звезда сериала "Сплетница" подобрала золотые украшения от бренда Tiffany and Co. Блэйк Лайвли надела золотые серьги и массивные цепочки с большими браслетами. Свой аутфит актриса довершила кудрями.



Блейк Лайвли одела необычный спортивный костюм / Фото из инстаграммы актрисы



Блейк Лайвли одела необычный спортивный костюм / Фото из инстаграммы актрисы

Интересные факты о Супербоуле

Супербоул в 2024 году побил мировой рекорд и стал самым популярным телевизионным событием за последние 55 лет. Суперкубок смотрели 123 миллиона человек. Это самое большое количество зрителей после высадки Нила Армстронга на Луну в 1969 году.

За первенство боролись две команды американского футбола – "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Сорок Девять". Победу в матче одержали "Канзас-Сити Чифс". Именно в этой команде играет бойфренд Тейлор Свифт, 34-летний Тревис Келси.