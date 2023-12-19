Блейк Лайвли надела яркое мини-платье и стала похожа на Барби: фото актрисы

Знаменитость рискнула собрать монохромный розовый лук. Она решила вдохновиться стилистикой мира Барби, разорвавшего все тренды после выхода безумно популярного одноименного фильма.

Звезда сериала "Сплетница" Блэйк Лайвли опубликовала в инстаграмме эффектные фото. Актриса позировала в ярко-розовом мини-платье Oscar de la Renta, поверх которого накинула не менее яркое розовое пальто от Valentino. Образ она дополнила перчатками, туфлями с острым носком и сумочкой в тон.

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Лук полностью вписался в стилистику barbiecore, которая заполонила интернет еще полгода назад – после выхода самой ожидаемой кинопремьеры года.

Акцентным элементом стали массивные темные украшения Lorraine Schwartz. Длинные светло-русые волосы актриса уложила волнами, что тоже вполне в стиле кукольного образа.



К слову, ранее Блейк Лайвли уже позировала со стильной прической в силе Барби. Это полухвост, собранный на макушке, в сочетании с локонами.