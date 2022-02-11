Блейк Лайвли появилась на светском мероприятии в баклажанном образе с глубоким декольте

Популярная американская актриса Блейк Лайвли пришла со своим мужем Райаном Рейнольдсом на премьеру фильма "Музыкальный человек". Для красной дорожки знаменитость надела баклажановый костюм.

Супруги появились на светском событии в Нью-Йорке. Папарацци подловили пару на выходе из машины, но в дальнейшем Блейк Лайвли позировала перед камерами сама.

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Актриса и многодетная мама крайне редко посещает светские мероприятия, впрочем, охотно поддерживает своих приятелей. Именно поэтому звезда приехала на премьеру мюзикла "Музыкальный человек", который представил ее друг Хью Джекман.

Образ Блейк Лайвли

Звезда сериала "Сплетница" примерила на себе шелковую фиолетовую блузку без воротника и пуговиц. Она надела ее полностью расстегнутой, создав глубокое декольте. К блузе Блейк подобрала баклажановый костюм-двойку, который состоял из удлиненного жакета и брюк палаццо.

Звезда выбрала изделие от бренда Sergio Hudson из зимней коллекции. Свой образ блондинка дополнила фиолетовыми туфлями с блестками на высоком каблуке. Актриса распустила волосы и уложила их в роскошные локоны. На лице Блейк Лайвли сделала нежный макияж и дополнила образ массивными перстнями и серьгами.



Эффектный выход Блейк Лайвли / Фото из Getty Images



Эффектный выход Блейк Лайвли / Фото из Getty Images