Блейк Лайвли и Джиджи Хадид ошеломили образами на премьере фильма "Дэдпул и Росомаха"

Блейк Лайвли посетила премьеру фильма "Дэдпул и Росомаха" в Нью-Йорке, привлекая внимание всех присутствующих на красной дорожке. Актриса, известная своей элегантностью и стилем, появилась на мероприятии вместе с моделью Джиджи Хадид.

Их совместный выход стал одним из самых ярких событий вечера. Обе знаменитости продемонстрировали изысканные образы.

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Блейк Лайвли и Джиджи Хадид ошеломили образами на премьере фильма

Актриса Блейк Лайвли и модель Джиджи Хадид решили выбрать образы, вдохновленные костюмами главных героев киноленты "Дэдпул и Росомаха". Блейк Лайвли появилась на красной дорожке в элегантном бордовом костюме с узорами, напоминающими костюм Дэдпула. Костюм имел открытые плечи, добавляя образу утонченности и смелости.

Блейк Лайвли и Джиджи Хадид / Фото Associated Press

Джиджи Хадид выбрала комплект от Miu Miu, который состоял из топа и юбки с низкой посадкой. Этот образ был стилизован под костюм Росомахи, подчеркивая силу и стиль персонажа. Обе знаменитости выглядели уверенно и эффектно, чествуя таким образом главных героев фильма и добавляя событию особого шарма.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите онлайн трейлер фильма

На премьере фильма "Дэдпул и Росомаха" Блейк Лайвли и Джиджи Хадид не только продемонстрировали свои стильные образы, но и сфотографировались вместе с главными звездами фильма – Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.