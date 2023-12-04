Самая модная инфлюэнсерша Барселоны показалась в туфлях украинского бренда

Стилистка и fashion-блогерша Бланка Миро похвасталась в инстаграмме сочетанием обуви от HVÓYA с серыми теплыми чулками.

Испанская блоггерша и стилистка Бланка Миро, задающая тенденции в моде и сотрудничающая с компаниями Louis Vuitton, Miu Miu и Mango, опубликовала в инстаграмме пост с фотографами моментов из жизни. На одной из фотографий – красные туфли HALO украинского бренда HVÓYA.

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Эта стильная обувь имеет кожаный рант, что намеренно увеличивает форму носка. Рантовая часть Halo имеет акцентный декоративный шов. А дополняют туфли каблуки плавных и округлых линий.



Туфли HVÓYA, которые показала Бланка Миро / Фото инстаграмм blancamiro

Fashion-блогерша уже не в первый раз собирает образ с обувью HVÓYА. Несколько недель назад она обувала туфли с этими же серыми чулками, черной кожаной юбкой и вишневым жакетом.



Образ с туфлями HVÓYA, который показал Бланка Миро / Фото инстаграмм blancamiro

HVÓYA – украинский бренд обуви и аксессуаров ручной работы. Кстати, в их балетках мы видели первую леди Украины Елену Зеленскую на обложке американского Vogue.



