Беременная Блейк Лайвли появилась на красной дорожке с Райаном Рейнольдсом в роскошном платье

Актриса Блейк Лайвли на последних месяцах беременности появилась на красной дорожке со своим мужем Райаном Рейнольдсом. Влюбленные позировали в стильных и эффектных аутфитах.

35-летняя звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли известна своими роскошными выходами на красную дорожку. Знаменитость, которая готовится в четвертый раз стать мамой и находится на последних месяцах беременности, появилась на светском мероприятии вместе с мужем, известным актером Райаном Рейнольдсом в эффектном платье.

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Беременная актриса посетила церемонию вручения премии American Cinematheque Awards 2022 в Лос-Анджелесе.

Блэйк Лайвли одела на светское событие платье землянистого оттенка в едва заметные цветы из осенней коллекции бренда Ralph Lauren. Блондинка примеряла наряд на бретельках с глубоким вырезом в зоне декольте, который подчеркнул ее пышные формы и ее округлый живот.

Актриса создала себе аутфит в стиле бохо-шик. Она завершила образ массивными серьгами бирюзового цвета и многими браслетами на руке. Знаменитость вложила волосы в легкие волны и сделала любимый макияж с коричневыми тенями на веках.

Актер Райан Рейнольдс примерил темно-коричневый бархатный костюм от Ralph Lauren, белую рубашку и галстук.

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают троих дочерей – 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Айнез и 2-летнюю Бетти.



Роскошный выход беременной Блейк Лайвли / Фото с Just Jared



Роскошный выход беременной Блейк Лайвли / Фото с Just Jared



Роскошный выход беременной Блейк Лайвли / Фото с Just Jared