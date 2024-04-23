Белое платье – самый модный тренд весны: как выглядят стильные фасоны

Все мы привыкли к утверждению, что у каждой девушки должно быть в гардеробе базовое маленькое черное платье. А как насчет белого? Этот цвет тоже является классикой, а платье подойдет под все случаи жизни.

В весенне-летнем сезоне дизайнеры решили отойти от вневременной тенденции и отдали предпочтение светлым платьям. На подиум модели выходили в соблазнительных и прозрачных мини и элегантных платьях в длине макси.

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Белый является практичным и роскошным цветом, который станет дополнением к вашим многочисленным случаям – прогулки в выходной день или вечернего мероприятия. Советуем вам узнать, как именно предлагают носить белое платье этой весной модные бренды.

Длина мини

Платье длины мини возглавляет все модные коллекции разных лет. Вы можете выбрать для себя базовое платье в минималистичном крое, с нотками игривости в виде удлиненной рубашки. Также не забывайте о сексуальности, поэтому выбирайте облегающие варианты, которые подчеркнут вашу талию.



Трендовые платья на весенний сезон / Фото L'officiel

Длина макси

Такое платье станет отличным вариантом для вечернего выхода. Оно неоднократно появлялось на показах весна-лето 2024. В коллекции украинского бренда Bevza шелковая приталенная модель была главным и самостоятельным элементом образа, а Carolina Herrera представили изделие с глубоким V-вырезом и драпировкой.



Модные платья на весенний сезон / Фото L'officiel

Многообразие акцентов

Белое платье не обязательно должно быть однотонным и минималистично скроенным. Добавлять особой изюминки ему могут акцентные элементы в виде бахромы или кружева. Также обращайте внимание на цветочные мотивы, которые могут быть в виде 3D бутонов на платье.



Красивые платья на весенний сезон / Фото L'officiel

Комбинируйте белое платье с классическими черными туфлями или слингбеками или белой обувью для создания монохромного образа. В весеннюю пору еще можете дополнять look сапогами и верхней одеждой – тренчем или пальто.