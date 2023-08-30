Бейонсе появилась в невероятном платье от украинского бренда FROLOV: эффектные фото и видео

Знаменитая американская певица Бейонсе в очередной раз очаровала мировую публику нарядами от украинского бренда. Знаменитость одела платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Бейонсе продолжает свой концертный тур "Renaissance World Tour". Знаменитость завершила концерты в Европе и активно гастролирует по Америке.

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В мае певица открыла свой концертный тур в Стокгольме в шляпе Руслана Багинского. Дизайнер подготовил для звезды мирового масштаба несколько головных уборов – шляпы в серебристом и красном цвете, а также красное кепи с блестками.

Недавно Бейонсе поразила всех уходом в платье от украинского бренда FROLOV. Это не впервые украинский дизайнер шьет наряд для R&B-дивы. В январе певица выступила на презентации гостиничного комплекса в Дубае в розовом платье Firework с фирменным корсетом и дизайном в виде кристаллов.

Певица на выступ в Лас-Вегасе надела металлическое миниплатье, верхняя часть которого во время выступления трансформировалась в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем FROLOV. Наряды приехали к артистке из Киева.

Образ звезды дополняли телесные колготки в сеточку и объемная красная шляпа с прорезями для глаз, которая спадала на лицо.



Роскошное платье от бренда FROLOV / Фото с Instagram

"Мы очень гордимся возможностью создать второй индивидуальный образ для Бейонсе с интервалом всего семь месяцев. Я горжусь нашей командой, которая производит невероятные вещи в невероятные сроки, несмотря на ракетные атаки и воздушные обстрелы Киева. Для нас честь таким образом показывать и напоминать миру о металлической устойчивость украинского народа и чувствовать поддержку от самых известных звезд, как Бейонсе!", – прокомментировал дизайнер Иван Фролов.