Базовый гардероб на осень: 7 важных вещей

Основа любого гардероба – базовые вещи, необходимые нам для формирования повседневных образов. База состоит из знакомых вам вещей, в которых вы будете по умолчанию чувствовать себя комфортно и стильно.

Осенью в вашем гардеробе обязательно должны быть наряды, которые подойдут для холодных дней, пишет 24 Канал. Солнечные и теплые календарные дни сентября постепенно завершаются, и вскоре нас будет ждать настоящая осень. Чтобы быть готовой к любым погодным условиям, рекомендуется запастись важными элементами гардероба.

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Пальто

Невозможно представить себе осень без базового пальто. Если у вас нет его в гардеробе – делайте ставку на черный цвет длины макси. Вы сможете соединить его с сапогами или кроссовками.

Тренч

Песочный тренч – база осеннего сезона. В сентябре вы можете одевать его с платьями и балетками, а в холодное время довершать шарфами и беретами.

Лонгслив

Эта универсальная вещь должна быть в гардеробе каждой девушки. Носите лонгслив с любым низом или верхом, ведь он подходит буквально ко всему.

Рубашка

Рубашки базового цвета этого сезона стали очень популярными. Рубашку удобно одевать под базовые футболки и майки, а когда станет немного прохладнее – одевайте ее как самостоятельную единицу.

Свитер

В этом году красный цвет является самым популярным осенью, поэтому не упустите возможности одеть яркий свитер и разнообразить свои нейтральные образы.

Джинсы

Классика женского гардероба шагает с нами каждый сезон вне зависимости от тенденций. Прямые брюки, которые хорошо садятся по фигуре, станут вашей волшебной палочкой для создания любых аутфитов.

Сапоги

Для комфортной ходьбы выбирайте сапоги-челси, а вот для красивых аутфитов сделайте ставку на сапоги до колен на каблуке.