Без каких базовых вещей нам не обойтись весной: лучшая подборка

Тренды появляются и проходят, но вневременными остаются базовые вещи. С ними вы сможете составить множество стильных и интересных образов независимо от времени года.

Чтобы понять, как выглядит современный базовый гардероб, важно лишь обратить внимание на то, что носят модные инфлюенсеры, пишет Fashion 24. Несмотря на то, что они любят последние новинки, их образы все равно не обходятся без классических элементов гардероба.

Читайте также Серый – тренд сезона: с чем носить этот цвет, чтобы образы получились безупречными

Представленные вещи в нашей подборке подойдут не только на весенний или летний период, но и на осень. В каждое время года они будут иметь интересный и особый вид.

Черный жакет

Блейзер в черном цвете должна иметь в своем гардеробе каждая девушка. Эта вещь хорошо стилизуется с любым нарядом, поэтому сочетайте его со штанами, джинсами, юбками и всеми возможными вариантами обуви – от босоножек до каблуков на кроссовках.

Шелковая юбка

Юбка из шелка является мастхэвом весеннего сезона. Носите ее с базовыми футболками и майками и сочетайте с рубашками, кардиганами или джинсовыми куртками.

Брюки палаццо

Такие брюки уже несколько сезонов не выходят из моды и прекрасно смотрятся с облегающим верхом – майками или корсетами. Чтобы создать кэжуальный аутфит – сочетайте с расслабленными футболками в сочетании с кедами.

Бейсболка

Кепка способна интересно усовершенствовать образ. Летом она необходима, поскольку защищает волосы от солнечных лучей. Выбирайте ту кепку, которая подойдет по цвету к волосам и гармонично подойдет к вашему наряду.

Черная сумка

Сумка в базовом черном цвете никогда не выйдет из моды. Такой аксессуар будет актуальным всегда, поэтому добавьте в свой гардероб сумку, которая дополнит ваши ежедневные и праздничные образы.

Выбирая базовые элементы гардероба, ориентируйтесь на свой стиль. Если вы не любите шелковые юбки или знаете, что они вам просто не подойдут – тогда делайте ставку на костюмную ткань или деним. В случае с бейсболкой – замените на панаму, которая также актуальна длительное время.