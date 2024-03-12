Базовый гардероб на весну, который улучшит ваши образы: какую одежду надо купить

Весна – любимое время года многих модниц. Иногда погода бывает переменчивой, впрочем дождь и серые облака быстро конвертируются в солнечное тепло, поэтому в это время так и хочется выгулять любимые вещи. О трендах мы уже рассказывали много, поэтому попробуем узнать список вещей, которые входят в базовый гардероб.

Подборка вещей может отличаться в зависимости от вашего стиля и постоянно адаптироваться под ваши вкусы, поэтому здесь нет одного правильного списка покупок для всех. Но в любом случае несмотря на трендовые новинки, не следует забывать об универсальных и классических вещах, которые формируют ваш гардероб.

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В модных кругах некоторые вещи любят называть вечными, ведь они нужны всем каждый сезон. Некоторые из них рассмотрим в материале.

Тренч

Эта верхняя одежда подойдет для любой весенней погоды – солнца или дождя. Тренч является идеальной одеждой для умеренной погоды. Если хотите сделать ставку на универсальность – выбирайте цвет и фасон, который будет одинаково удачно смотреться с платьем миди, джинсами и футболкой.

Рубашка на пуговицах

Образ с рубашкой – это всегда хорошая идея, независимо от того с чем вы ее стилизуете – с базовыми джинсами или красивыми брюками палаццо. Да и вообще, возможности стилизации рубашки с любым низом неограниченны. Весной лучше делать ставку на светлые цвета.

Трикотажный свитер

Все теплые зимние вещи уже можно прятать, однако несколько трикотажных свитеров у вас должно остаться. Весна не всегда является теплой, поэтому на случай пасмурной и холодной погоды вы должны иметь наряд, в котором вам будет не холодно. Свитер достаточно прост в стилизации, поэтому базовые образы с ним можно создать достаточно легко.

Белые брюки

Кроме базовых голубых джинсов и классических черных брюк, советуем добавить в свои гардеробы брюки белого цвета. Весной они придадут вашим образам праздничности и легкости.

Индивидуальный комплект

Эту позицию следует добавлять в свой гардероб согласно собственным предпочтениям. Теперь все чаще стилисты говорят, что базовый гардероб имеет современный взгляд на вещи, поэтому какой-то один индивидуальный комплект подойдет не всем.

К примеру, для кого-то будет уместным приобрести жилетку и костюмную юбку, для кого-то просто брючный костюм, а кому-то кожаный топ и юбку миди.

Шелковая юбка

Эта легкая юбка хорошо сочетается с простым верхом – базовой футболкой, майкой и рубашкой. Если вы еще не успели приобрести эту вещь, то советуем это непременно сделать.

Мэри Джейн

Современный базовый гардероб, который формируется на основе нескольких последних сезонов, не может обойтись без обуви Мэри Джейн. Выбирайте для себя балетки или туфли на каблуке.

Кроме этих позиций, в ваш гардероб еще должно войти пальто, легкая стеганая куртка, жакет, белые кроссовки, маленькая черная сумка и конечно же, джинсы, брюки, базовые цвета футболок и лонгсливов. Из аксессуаров – это классические часы и минималистичные украшения, которые подойдут под любой образ.