Раньше в вышиванки Etnodim одели многих послов глобальной инициативы United24 – Иванну Сахно, Кэтрин Винник, Андрея Шевченко, Мишеля Азанавичюса, Лиева Шрайбера. Все для того, чтобы собрать средства на восстановление школы в селе Бузовая Киевской области. Теперь свою уникальную вышиванку получила и Барбра Стрейзанд. Таких в мире всего две: одна – как подарок за поддержку Украины, вторая – на благотворительность.

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Барбра Стрейзанд показалась с вышиванкой от украинского бренда

В социальные сети певица "залила" фото с вышиванкой от украинского бренда Etnodim и рассказала, что на ней тернопольский орнамент. Не все знают, но дедушка и бабушка американской звезды иммигрировали в США из Галиции. Они жили в городе Бережаны Тернопольской области.

Получила красивую вышиванку от United24. На этой вышиванке можно увидеть узоры Тернопольской области, откуда мои бабушки и деды по линии отца в Украине,

– написала Барбра Стрейзанд.

Она подчеркнула, что такую же вышиванку можно выиграть, сделав пожертвование на реконструкцию школы в Бузовой, и оставила активную ссылку на сайт платформы United24.

Барбра Стрейзанд с вышиванкой из Украины / Фото из фейсбука певицы

Цель проекта – 200 тысяч евро. В настоящее время собрано 117 тысяч евро от 3 тысяч неравнодушных людей со всего мира.

"Ни одну из этих вышиванок нельзя купить. Но вы можете выиграть одну, сделав пожертвование в размере 24 доллара. Сбор средств длится с 18 мая по 1 июня. Количество взносов от одного участника неограничено", – отмечают в United24.