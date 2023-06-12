В моду врываются балетки "балерины Софии": как они выглядят

В этом году ассортимент обуви просто поражает. Сначала модницы обожали балетки Мэри Джейн, а сейчас в моду врываются балетки, напоминающие пуанты балерины.

Вероятно, эти балетки у модных инфлюэнсеров станут излюбленными к концу летнего сезона, пишет 24 Канал. Выглядят они довольно мило и изящно.

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Обувь создал французский бренд Repetto, много лет специализирующийся на танцевальной обуви, а также – на балетках. Теперь бренд начал пользоваться безумной популярностью во всем мире, поскольку инфлюэнсеры начали использовать балетки-пуанты в своих образах.

Модель с атласными лентами называется "Sophia ballerina's". Балетки представлены только в 13 цветах. Цена таких волшебных балеток варьируется от 225 до 300 евро в зависимости от выбранной модели.

Балетки Sophia "Sophia ballerina's" – это культовая модель Maison Repetto. Так называемые пуанты балерины в городском стиле с атласной лентой приносят нотки классического танца в городе, создавая грациозный и неповторимый образ.

Что известно о бренде Repetto

Repetto – это французская компания по производству балетной обуви. Бренд был основан в 1947 году Роуз Репетто после того, как ее сын, хореограф Ролан Пети, приходил домой с занятий и жаловался на боли в ногах. Repetto поставляет балетки для Национальной оперы Парижа и многих других известных французских балетных трупп.



Балетки в стиле пуантов – тренд лета 2023 / Фото с Instagram



Балетки в стиле пуантов – тренд лета 2023 / Фото с Instagram



Балетки в стиле пуантов – тренд лета 2023 / Фото с Instagram



Балетки в стиле пуантов – тренд лета 2023 / Фото с Instagram



Балетки в стиле пуантов – тренд лета 2023 / Фото с Instagram



Балетки в стиле пуантов – тренд лета 2023 / Фото с Instagram