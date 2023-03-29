Стильная обувь на весну 2023: интересные балетки, на которые нужно обратить внимание

Модницы со всего мира нашли для себя новую обувь, которую начали активно носить – балетки от бренда Alaïa. Они представлены в нескольких вариантах: со стразами, пухом, сеткой и в оттенке металлик. Как выглядят трендовые балетки – смотрите дальше.

Специалисты fashion-индустрии отмечают, что ультрамодные балетки Alaïa уже сложно найти, поскольку их хочет приобрести каждая фешиониста.

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Обувь на резиновой подошве изготовлена в Италии и вдохновлена традиционной японской обувью. Креативный директор бренда Питер Мюльер представил несколько форматов, которые уже приобрели безумную популярность.

Теперь модные девушки, которые носят балетки с белыми носками и сочетают их с шелковыми платьями, как это сделала Эльза Госк, убеждают всех, что у эстетики balletcore есть будущее.



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest

Цена на такие балетки варьируется от 700 до 1000 долларов (25 – 36 тысяч гривен) в зависимости от выбранной вами модели. Такие балетки – это хорошая альтернатива обуви Miu Miu, которая также определенными моментами отражает сходство с обувью Alaïa.



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модные балетки на весенний сезон / Фото из Pinterest