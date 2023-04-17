Какие атласные костюмы в моде этой весной: лучшая подборка

Атласные костюмы – это не новинка в модной индустрии, впрочем, на определенный период мы все же о них забыли. В ход пошли маскулинные жакеты с брюками палаццо, впрочем атласные костюмы снова возвращаются на модную арену.

Если вы поклонница минимализма, то точно сможете оценить стильные и элегантные костюмы из атласа. У них отсутствуют декоративные детали, они простого кроя, а главный фокус направлен на самую ткань.

Читайте также Костюмные в полоску и парашюты на шнуровке: самые популярные брюки весны 2023

Модные бренды начали возвеличивать атласный материал, кое-где выглядящий даже лучше, чем трендовые принты.

В весенне-летних линейках бренда появилась роскошная черно-белая классика. Костюмы из белого и черного цвета всегда будут актуальны. Основой коллекций стали объемные жакеты и штаны палаццо. Костюмы дополнили минималистические сумки и туфли с острым мысом, которые лучше подчеркивают нарядность наряда.

Обратите этой весной внимание на костюмы пастельной гаммы, а поклонницы яркого цвета могут смело выбирать костюмы сочных цветов. Если к атласному костюму вы подберете обувь в тон, то визуально вам получится выудить ноги и добавить себе несколько сантиментов роста.

Мода в этом году стремительно двигается в сторону женских аутфитов, так что присмотритесь к самым элегантным образам среди костюмов, которые смогут удачно пополнить ваш гардероб.



Атласные костюмы – тренд весны / Фото с Vogue



Атласные костюмы – тренд весны / Фото с Vogue



Атласные костюмы – тренд весны / Фото с Vogue



Атласные костюмы – тренд весны / Фото с Vogue



Атласные костюмы – тренд весны / Фото с Vogue