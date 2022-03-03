Asos, Farfetch, Mytheresa и другие ритейлеры остановили доставку одежды в Россию

Известные бренды и ритейлеры приостанавливают друг за другом свои доставки в Россию. Все они озабочены тем, что Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, поэтому в знак поддержки отказываются сотрудничать со страной-агрессоркой.

В начале недели российские СМИ жаловались, что их ЦУМ начал повышать цены на вещи на 30%. Речь идет о таких популярных брендах, как Prada, Gucci, Tom Ford, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Dior.

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Люксовые бренды также лишили россиян покупать вещи по скидкам. Даже старые коллекции одежды, обуви и аксессуаров теперь продаются по полной цене.

Доставку одежды в Россию заблокировал ритейлер Asos. На сайтах Matchesfashion и Mytheresa отображается надпись "Не доставляем никаких заказов в Россию".

О прекращении своей деятельности объявил бренд Acne Studios. Шведский дом моды поддержал Украину, которая страдает оккупантами и передала средства в UNHCR и UNICEF. Они пойдут на гуманитарную помощь.

Vogue Business сообщает, что такие известные бренды, как Burberry и Canada Goose, заморозили всю торговлю со страной.

Также известно, что популярный шведский бренд косметики и одежды H&M приостановил продажу в России. Представители обеспокоены ситуацией в Украине, поэтому не намерены работать со страной, бомбящей и обстреливающей мирных жителей.