Выбросьте их немедленно: антитренды верхней одежды на зиму 2023/24

Если с верхней одеждой к осени мы уже определились, то вскоре нам придется искать наряды на зиму. Чтобы не ошибиться в своем выборе, рекомендуем вам отказаться от вещей, которые уже давно не в моде.

Одежда формирует наш индивидуальный стиль, поэтому важно не одевать неуместный наряд, который иногда выглядит даже смешно, пишет 24 Канал.

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Советуем вам просмотреть свой гардероб и убрать верхнюю одежду, которая уже давно не актуальна.

Пуховик-платье

Такие пуховики были актуальны много лет назад, сейчас их уже никто не носит. Не держите в шкафу эту вещь в надежде, что мода на нее вернется. Этого точно не произойдет, поэтому лучше избавьтесь от этой верхней одежды. Приобретите вместо этого классический пуховик ниже пояса. Если же хотите длинное изделие – присмотритесь к пуховикам-одеялам в стиле бренда Katsurina.



Антитренды верхней одежды 2023 / Фото Pinterest

Меховая шуба

Шубы из меха – настоящий моветон. Откажитесь от такой верхней одежды, если не хотите получить на себе множество осуждающих взглядов. Шубы из меха уже давно считаются антитрендом, а от использования меха в своих изделиях отказались ведущие бренды, заменяя наряд искусственным мехом.

Для того чтобы произвести шубу с животными негуманно ведут себя. Профильные правозащитные организации осуждают жесткое обращение с животными.



Антитренды верхней одежды 2023 / Фото Pinterest

Пуховик-гусеница

С таким пуховиком вам будет сложно воспроизвести стильные образы, ведь его совсем неактуальный крой и капюшоном будут смотреться странно с трендовыми джинсами, брюками или обувью.



Антитренды верхней одежды 2023 / Фото Pinterest