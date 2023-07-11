Имеют дешевый вид: стилистка назвала главные антитренды лета

Не все девушки любят следить за модой и часто одевают то, что есть в их гардеробе. Однако некоторые вещи уже давно вышли из моды и выглядят дешево. Их нужно обязательно избавиться в своем гардеробе.

Такой наряд до сих пор можно купить, но не стоит этого делать, если не хотите выглядеть бессмысленно. Существует множество модных альтернатив, которые можно выбрать вместо антитрендовых вещей.

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Минишорты по дениму

Это шорты с 2000-х годов, и хоть мода нулевых вернулась, эту вещь гардероба обязательно следует убрать из своего гардероба. Такие шорты сжимают бедра, создают излишние складки и выделяют недостатки.

Вместо этого выбирайте шорты, свободно садящиеся и создающие пространство между бедрами и штанинами. Таким образом, ваши ноги будут смотреться стройнее, а вам будет комфортнее.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest



Стильная альтернатива на 2023 год / Фото из Pinterest

Футболка с кружевом

Такие футболки уже давно не актуальны и способны быстро удешевить ваш образ. Лучше выбирайте наряды в технике кроше.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest



Стильная альтернатива на 2023 год / Фото из Pinterest

Ромпер

Эта вещь была актуальна 10 лет назад. Вместо него выберите стильный и удобный комплект с шортами и рубашкой. Они легкие, стильные и актуальные. Кроме того, они функциональны, ведь их можно носить как по отдельности, так и вместе.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest



Стильная альтернатива на 2023 год / Фото из Pinterest

Блуза из полиэстра

Такие блузы – настоящий ужас нашей кожи и тела. Выбирайте легкие, летние материалы, такие как лен, жат хлопок или шелк. Именно эти материалы "дышат", тело не приет. К тому же они придадут роскошную нотку вашему образу.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest



Стильная альтернатива на 2023 год / Фото из Pinterest

Мини-юбка "резинка"

Это еще один антитренд из двухтысячных. Если вы хотите выбрать мини-юбку, тогда выбирайте A-силуэта или прямого кроя. Они удобны, актуальны и носимы в реальной жизни.



Антитренды лета 2023 / Фото из Pinterest



Стильная альтернатива на 2023 год / Фото из Pinterest