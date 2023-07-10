Такие сумки стыдно носить в 2023 году: от каких аксессуаров нужно немедленно отказаться

Часто мы говорим об антитрендовых нарядах, впрочем, среди аксессуаров также встречаются случаи, которые уже давно вышли из моды и не пользуются популярностью.

Вы могли заметить, что летом пользуются спросом сумки из рафии, сетчатые шоперы или минималистичные модели базового или яркого цвета, пишет 24 Канал. Все они выглядят современно и соответствуют тенденциям. Впрочем, судя по выбору девушек, не все знают, какие же сумки уже давно вышли из употребления.

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Леопардовая сумка

Если стилисты советуют не бояться леопардовых нарядов и внедрять его в свой гардероб, то с леопардовой сумкой этот трюк не работает. Она способна мгновенно испортить вам образ и не подходит ни к чему.



Антитрендовые сумки 2023 / Фото с Piterest

Плоский клатч

Клатчи когда-то пользовались безумной популярностью, но их место заняли маленькие модели, прекрасно подходящие к платьям, ведь они не перетягивают на себя все внимание в образе. Советуем вам отказаться от плоских клатчей в стиле бумаги А4 еще и яркого цвета!



Антитрендовые сумки 2023 / Фото с Piterest

Копия бренда

Любой стилист вам скажет, что лучше купить одну качественную сумку без маркировки бренда, чем копию сумки с логотипом YSL. Такая сумка сразу удешевляет ваш образ. В моде уже давно не логомания, а оригинальность.



Антитрендовые сумки 2023 / Фото с Piterest