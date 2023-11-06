Не одевайте это в 2023 году: антитрендовые вещи, давно вышедшие из моды
Наряд играет важную роль в формировании нашего образа, поэтому важно не добавлять в базовый наряд вышедшую из моды антитрендовую вещь.
Чтобы не выглядеть старомодно, попытайтесь отказаться от наряда, который уже давно не актуален, пишет 24 Канал. Мода постоянно меняется и двигается вперед, поэтому постарайтесь вычеркнуть из своего гардероба наряд, навеянный безвкусицей.
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Брюки в клетку
Если клетка популярна в этом году – то только на пальто, однако от странных брюк в клетку, особенно если это черно-белый вариант, нужно обязательно отказаться. Постарайтесь не удешевлять образ благодаря таким штанам и лучше выбрать базовые палаццо.
Антитрендовый наряд 2023 / Фото Pinterest
Джинсы-вареники
Такие джинсы были модны очень короткий период времени. Обычные базовые джинсы их вытеснили, поскольку они не достаточно практичны. Тем более принт тай-дай уже не в моде, так что от джинсов-вареников тоже стоит отказаться.
Антитрендовый наряд 2023 / Фото Pinterest
Жакет со стразами
Стразы на жакетах были в моде очень давно. Сейчас это уже забытый тренд, который испортит ваш образ. Если хотите выглядеть современно – наденьте однотонный жакет оверсайз или приталенный, но отнюдь не со стразами, которые только придадут жакету старомодности.