Как изменилась мода за 100 лет: Андре Тан показал впечатляющий видеоролик

Дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме о разных эпохах за последние 100 лет и показал видеоролик, который демонстрирует, как менялась мода. Мода – понятие непостоянное. Каждый сезон дизайнеры создают что-то новое, меняются вкусы на определенные вещи, а вместе с тем – на стили в одежде.

Сначала одежда лишь была необходимостью, никто не придавал ей особого значения. Впоследствии эту защитную функцию добавила эстетика, после которой и зародилось слово "мода".

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Андре Тан решил не только показать в видеоролике, но и подробнее рассказать, как менялась мода начиная с 1900-х годов и заканчивая сегодняшним днем.

1900-1920-е годы: эпоха модерна

В начале ХХ века женская мода испытывала влияние стиля модерн. Одежда была легкой и воздушной, с акцентом на легкие ткани и яркие цвета. Популярными были платья с пышной юбкой и корсетом, а также брючные костюмы.

1920-1930-е годы: эпоха джаза

Уже в 1920-х годах мода стала более свободной и раскованной. Андре Тан отмечает, что тогда юбки стали короче, а корсеты вышли из моды. Популярными стали платья-футляры, короткие юбки и платья-трапеции.

1940-1950-е годы: послевоенная эпоха

"После Второй мировой войны мода стала более консервативной. Юбки снова стали длиннее, а корсеты вернулись в моду. Популярными были платья-футляр, юбки-карандаши и платья с подчеркнутой талией", – отметил дизайнер.

1960-1970-е годы: эпоха хиппи

В 1960-х годах мода стала яркой и экспериментальной. Наряды украшали принты, аппликация и бахрома. Популярными стали мини-юбки, широкие брюки и платья в стиле хиппи.

1980-1990-е годы: эпоха гламура

В 1980-х годах мода стала яркой и сексуальной. Дизайнер добавляет, что одежду начали украшали блестки, пайетки и стразы. Популярными были платья с объемными плечами, мини-юбки и платья-бандо.

2000-е годы: эпоха fast fashion

"Нулевые годы определили приход брендов масс-маркета и идеи "fast fashion". Также в 2000-х годах образы снова стали сексуализированными: в моду вошли яркие спортивные костюмы, эротические кроп-топы и юбки на грани дозволенного", – добавил модельер.

2010-е годы: эпоха эклектики

В 2010-х годах мода стала более эклектичной. Наряды сочетали в себе элементы разных стилей. Популярными были платья-комбинации, кроп-топы и широкие брюки.

2020-е годы: эпоха комфорта

В 2020-х годах мода стала более комфортной. Началась тенденция к эко-сознанию – отказу от натурального меха, использование вторичных материалов и уменьшение количества вещей через разумное потребление ресурсов.