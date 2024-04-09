Носит кольцо от Волошина: Анна Тринчер рассказала Николасу Карме, сколько стоит ее look

Блогер Николас Карма встретил на площади Рынок певицу Анну Тринчер в красивом наряде и спросил ее, сколько же стоит образ. Исполнительница не только назвала цены, но и показала кольцо от бывшего мужа.

Львовский блогер Николас Карма получил известность благодаря тому, что расспрашивает стильных прохожих стоимость их образа. Инстаграм-страница Николаса насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Там можно найти не только интересные образы модных девушек города и гостей, но и известных людей. Недавно в его рубрику "Сколько стоит ваш look" попала Анна Тринчер.

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Образ Анны Тринчер

Блогер подловил исполнительницу в стильном наряде. Сама певица пошутила, что уже знает, что во Львове нельзя просто так выйти на прогулку в повседневном наряде, потому что на улицах может караулить известный блогер.

Николас Карма сначала обратил внимание на брендовую сумку Анны Тринчер. Певица выбрала для себя классическую сумку на длинной цепочке от бренда Saint Laurent назвав цену – 1700 долларов.

Описание своего образа исполнительница начала с обуви и отметила, что ее ботинки на каблуках стоят 1500 тысячи гривен. На ней были серые трендовые брюки от украинского бренда за 3 тысячи гривен, которые она довершила бордовым поясом от люксового бренда Hermes за 15 тысяч гривен.

Анна дополнила образ стильной кофтой на один длинный рукав и со шлейфом ткани на другом рукаве. Сверху на ней был кожаный тренч за 20 тысяч гривен от украинского бренда BAZHANE и неизменный аксессуар в солнечную погоду – солнцезащитные очки.

Певица призналась, что носит цепочку на шее от Celine, впрочем цены не знает, поскольку это подарок, а еще отметила, что браслет Cartier – также подарок, как и ее кольцо, которое она носит от бывшего мужа Александра Волошина.

По словам певицы, она полгода не надевала кольцо, которое блогер подарил ей во время признания, впрочем теперь все же решила его носить.

Что известно о разводе Тринчер и Волошина

В 2022 году пара поженилась, сыграв свадьбу в Киеве. Впоследствии в сети ходили слухи об их проблемах в браке, однако уже через год Анна объявила о разводе со своим мужем. Они записали видеоролик, в котором рассказали о кризисе в отношениях. Александр Волошин признался, что выгорел в отношениях, поэтому, чтобы не мучить свою жену, решил расторгнуть брак.