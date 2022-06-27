Анджелина Джоли снялась для глянца в чувственной фотосессии: нежные кадры

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли снялась для французского глянца Madame Figaro. Знаменитость предстала перед фотографом в нежной фотосессии.

47-летняя актриса не часто снимается для модных изданий. У нее есть немало роскошных обложек для самых известных мировых глянцев, впрочем, сейчас Анджелина Джоли крайне редко принимает приглашение стать звездой издания.

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Известно, что Анджелина Джоли очень требовательна к печати, именно поэтому она так редко появляется на обложках глянцев.

Впрочем знаменитость согласилась на интервью и фотосессию и впервые стала главной героиней глянца в 2022 году. Снялась голливудская звезда для французского издания Madame Figaro.

Обложку глянца украшает портретное фото знаменитости. Для страниц глянца Джоли снялась в нежных образах, позируя в белом и черном наряде на траве и среди белоснежных цветов.



Анджелина Джоли снялась для глянца / Фото из Madame Figaro



Анджелина Джоли снялась для глянца / Фото из Madame Figaro



Анджелина Джоли снялась для глянца / Фото из Madame Figaro



Анджелина Джоли снялась для глянца / Фото из Madame Figaro

В интервью изданию актриса упомянула об Украине. В конце апреля знаменитость приехала во Львов. Она посетила железнодорожный вокзал и встретилась с пассажирами, приехавшими в город эвакуационным поездом. Она также навестила в больнице детей, пострадавших от ракетных обстрелов в Краматорске.

Я собственными глазами видела абсолютную стойкость и невероятную силу этих людей, которые не только выживают в этой войне, но и защищают окружающих.

– сказала Анджелина Джоли.

Знаменитость рассказала, что настоящую картину беженства она увидела в Камбодже. Несколько месяцев в году знаменитость живет в этой стране и даже успела получить там второе гражданство.

"Там же я осознала проблему беженцев. В моем детстве мы почти не говорили о перемещении населения, и я не помню, чтобы уроки истории придавали этому большое значение. Когда я впервые посетила Камбоджу в 2000 году, я ничего не знала об этой стране , и меня поразили масштабы моего незнания. На месте, где я построила свой дом, был один бункер, а земля была усеяна минами. Все это было очень далеко от того, чему меня учили в моей американской юности", – рассказала Джоли.