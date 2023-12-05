Модель Эвелина Мамбетова стала лицом коллекции Андре Тана: роскошная фотосессия

Дизайнер Андре Тан представил "Мистическую" коллекцию, лицом которой стала топ-модель Эвелина Мамбетова. Новогодняя капсула состоит из 12 вещей, соответствующих 12 знакам зодиака.

Съемки кампейна прошли в Париже, пишет 24 Канал. Эвелина примерила роскошный наряд, который идеально подойдет для новогодней ночи.

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Андре Тан предлагает надевать на празднование Нового года платья-тренчи с полностью сгофрованной шелком спиной, удобные топы и комбинезоны с декоративным плюмажем, брюки вместе с рубашками и жакетами, а также платья: вязаные, асимметричные. Модели исполнены в черном цвете и помогут вам почувствовать себя настоящей королевой.

Эвелина Мамбетова в эффектном наряде позировала на фоне вечерней Сены и Эйфелевой башни. Модель рассказала, что Адре Тан стал первым дизайнером, поверившим в нее и ее модельную карьеру.

Помню свой первый выход в качестве модели Андре Тана как вчера. Это был 2008 год, мой дебют на Украинской неделе моды. Андре Тан утвердил меня для своего показа, и с этого момента началась моя карьера в мире моды. Когда Андре позвонил мне и предложил сняться в компейне, я ни секунды не колебалась. Прошло 15 лет, но я до сих пор обязана Андре тем, что он был одним из первых, кто поверил в меня и в мою модельную карьеру,

– рассказала Эвелина Мамбетова.

Главным референсом коллекции "Мистическая" выступил роман Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". В книге совершенно воспроизведена атмосфера Парижа 1920-х, который восстанавливается после ужасов войны. Уютные кафе, уличный гомон, приятные ароматы, музейные выставки и ощущения безопасности, способствующие расцвету любви и другим чувствам.

По словам Андре Тана, эта "Мистическая" коллекция имеет для него большое персональное значение и занимает особое место среди его couture-коллекций.

"Ежедневная борьба и труд на победу нуждаются в четкой почве. Надо очень хорошо представлять себе, ради чего мы все это делаем. Поэтому я решил выпустить эту коллекцию. Она о коллективной украинской мечте, о "празднике, который всегда с тобой" – даже здесь, в Украине. Война дала всем переоценку ценностей и понимания как мало действительно нужно для счастья: семья, любимый человек рядом, мирное небо над головой", – отметил Андре Тан.



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы



Эвелина Мамбетова представит новую коллекцию Андре Тана / Фото пресс-службы