Андре Тан создал патриотические футболки и худи посвященные мирному небу Украины

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан создал патриотические футболки и худи, посвященные мирному небу родной страны. Все средства, которые удастся собрать от продажи коллекции, будут использованы на восстановление жилья разрушенного российскими оккупантами.

Купив одежду из коллекции, каждый покупатель словно становится частицей мирного неба и чистого горизонта для нашей страны, приобщаясь к важной миссии восстановления Украины уже сейчас, когда война еще продолжается.

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"Наша компания объединилась с благотворительным фондом "За мирное небо", который занимается ликвидацией последствий вторжения российских войск в Украину! Капсула имеет символическое название "YA MYRNE NEBO" и код на каждом изделии, чтобы все желающие смогли присоединиться к нашему делу и построить новое, светлое будущее Украины", – прокомментировал Андре Тан.

По словам Андре Тана, российские войска полностью уничтожили множество домов. Но каждый день эта цифра только увеличивается. Рашисты уничтожили тысячи многоэтажных жилых и частных домов. Также есть немало домов, нуждающихся в текущем или капитальном ремонте.

Каждый желающий может приобрести черную худи или футболку с сине-желтой надписью "Украина" и патриотическими словами: "Я независимость", "Я свобода", "Я вышиванка", "Я Крещатик", "Я Леся Украинка", "Я мазанка" , "Я аист", "Я паляница".



Патриотические худи Андре Тана выпущени вместе с благотворительным фондом / Фото из пресс-службы



Патриотическая футболка Андре Тана выпущена вместе с благотворительным фондом / Фото из пресс-службы