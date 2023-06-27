Андре Тан назвал 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды: интересная подборка

Популярный дизайнер Андре Тан продолжает развивать свою модную рубрику в инстаграмме, поэтому на этот раз рассказал о 5 вещах, которые всегда будут актуальны.

В летний сезон модницы пополняют свои гардеробы трендовым и интересным нарядом, и на теплое время года дизайнер Андре Тан решил напомнить, какая одежда не выйдет из моды и будет актуальной независимо от тенденций.

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Модные тренды быстро появляются на подиумах и так же быстро исчезают из них, но существуют вещи, остающиеся актуальными в любое время. Дизайнер отмечает, что база гардероба – это очень важно. Поэтому в вашем гардеробе обязательно должны быть вещи, которые станут основой стильного образа и не выйдут из моды. Помните об этом, когда будете собирать новые образы.

Классический жакет

"Классический жакет давно вышел за пределы делового стиля и стал любимым элементом гардероба многих. Его можно одевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С жакетом образ всегда выглядит стильным, даже если вы наденете его с обычными джинсами. и футболкой", – отметил Андре Тан.



Андре Тан рассказал о вещах, которые не выйдут из моды / Фото с Instagram

Тельняшка

Тельники стали модными в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными по сей день. С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кежуалыние, деловые. Рукав тельника может быть как коротким, так и длинным, поэтому его можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов.



Андре Тан рассказал о вещах, которые не выйдут из моды / Фото с Instagram

Рубашка

"Рубашка – безусловно самая универсальная вещь в гардеробе. Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или даже платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие!" , – добавил дизайнер.



Андре Тан рассказал о вещах, которые не выйдут из моды / Фото с Instagram

Маленькое черное платье

Здесь речь идет о классике, а классика – всегда выигрышный вариант. Маленькое черное платье должно иметь свое место в гардеробе каждой! Эта вещь никогда не выйдет из моды.



Андре Тан рассказал о вещах, которые не выйдут из моды / Фото с Instagram

Прямые джинсы

"Можно долго говорить о неоднозначности скинни и возвращении джинсов клеш, но ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого и безупречно вписываются в любой образ", – рассказал Андре Тан.



Андре Тан рассказал о вещах, которые не выйдут из моды / Фото с Instagram